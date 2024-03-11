Внезапная бодрость может быть симптомом психического расстройства

Прилив сил и готовность не спать сутками, особенно без явной на то причины и на фоне предшествующего уныния, может быть поводом обратиться к психотерапевту. Дело в том, что резкие изменения в настроении, энергии и активности могут быть признаком биполярного расстройства — приводит слова лицензированного терапевта Джинамари Гуарино онлайн-издание Parade. И хотя все мы порой переживаем взлеты и падения, при наличии вышеупомянутого диагноза перепады могут быть крайне драматичными и заметно влиять на повседневную жизнь.

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По словам эксперта, один из признаков расстройства, который часто упускают из виду, — как раз ощущение подъема энергии.

«Во время маниакального эпизода человек может отмечать высокий уровень энергии и отсутствие желания и потребности во сне. Такие люди часто могут бороться с засыпанием и отдыхать значительно реже, чем когда их настроение регулируется», — объяснила врач.

Специалист отметила, что человек в маниакальном состоянии может чувствовать себя мотивированным и непобедимым, а потому интерпретировать изменения в своем мироощущении как положительные. При этом сказаться на здоровье могут не только бессонные ночи.

«Когда человек с биполярным расстройством не получает должного ухода, он подвергает себя риску дополнительных проблем, включая испорченные отношения, риск импульсивности или агрессии и возможные психотические эпизоды, которые могут вызвать галлюцинации, бред и многое другое», — уверена терапевт.

При этом не стоит ставить себе диагноз с помощью «ТикТока» — обращайтесь к специалистам.