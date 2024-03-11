Преждевременное семяизвержение у мужчины оказалась симптомом опасной болезни

Страдавший от преждевременного семяизвержения мужчина внезапно узнал, что это симптом опасного состояния. На его историю обратило внимание издание Metro.

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32-летний мужчина страдал от преждевременного семяизвержения в течение двух лет. Он обратился к врачу, когда это состояние стало сопровождаться болью в паху во время эякуляции и приапизмом — продолжительной болезненной эрекцией. Врачи заподозрили, что виной этому может быть опасная болезнь. Во время магнитно-резонансной томографии медики обнаружили в крестцовом отделе позвоночника кисту Тарлова — полостное образование, стенки которого выстланы паутинной оболочкой спинного мозга и которое давит на нервы, контролирующие движения в паховой области, области нижних ребер, работу мочевого пузыря, кишечника и сексуальную функцию.

Врачи провели пациенту операцию и удалили доброкачественное новообразование. После операции мужчина признался, что болевые ощущения заметно уменьшились.

Ранее врач общей практики и специалист по репродуктивному здоровью Дебора Ли рассказала о возможных причинах возникновения проблем с потенцией. Она предупредила, что слабая эрекция часто возникает на фоне стресса, депрессии или приема некоторых лекарственных препаратов.