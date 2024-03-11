Как уберечь глаза от компьютерного синдрома? Памятка для сидящих перед монитором
Это время увеличивает вероятность развития компьютерного зрительного синдрома. Простыми словами, перенапряжения зрительной системы. Это не заболевание, но может быть более выраженным при ряде офтальмологических болезней и нарушений зрения. О том, как проявляется этот синдром и как с ним не столкнуться, «Секрету фирмы» рассказал врач-офтальмолог, лазерный хирург медицинского центра «ГУТА КЛИНИК» Александр Аксютин.
Признаки компьютерного зрительного синдрома
Вот его самые распространённые проявления:
- усталость глаз;
- снижение зрительной работоспособности;
- преходящее ухудшение чёткости зрения; покраснение и жжение глаз;
- головные боли.
Профилактика компьютерного синдрома
- Эргономично обустроить своё рабочее место: расстояние до экрана — 50–70 см, центр монитора — на 10–15 см ниже глаз.
- Избегать избыточной яркости монитора, снизив её под своё индивидуальное комфортное восприятие.
- Предотвращать появление бликов на экране, особенно от точечных ярких источников света поблизости, — путём настойки угла обзора и использования экранных фильтров.
- Каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, во время которого несколько раз открыть и закрыть глаза.
- Содержать экран компьютера в чистоте, регулярно протирая от пыли и следов загрязнения.
Как замедлить прогрессирование близорукости у детей и подростков
«Работа на близком расстоянии более 2 часов в день — установленный фактор риска прогрессирования близорукости у детей и подростков». лександр Аксютин врач-офтальмолог, лазерный хирург медицинского центра «ГУТА КЛИНИК»
Чтобы противостоять ему, нужно:
- сократить время за компьютером;
- гулять в светлое время суток больше 2 часов в день;
- носить дефокусные очки, ночные (ортокератологические) контактные линзы, дневные мягкие дефокусные контактные линзы.
«У людей старше 18 лет близорукость имеет тенденцию к стабилизации и однозначно утверждать о наличии связи между "временем с гаджетами" и прогрессированием близорукости уже нельзя». лександр Аксютин врач-офтальмолог, лазерный хирург медицинского центра «ГУТА КЛИНИК»
По словам Аксютина, каждый случай близорукости индивидуален и давать рекомендации может только врач-офтальмолог после обследования. У одних близорукость прекращает прогрессировать в 18 лет и даже раньше. У других — в 21–23 года, и так происходит чаще всего.
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