Запасов препарата для пациентов на диализе хватит на 10 месяцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава 11 марта.

Речь идет о лекарствах с действующим веществом кальция полистиролсульфонат. В последний раз в гражданский оборот «Калимейт» выпускали 29 февраля 2024 года, уточнили в министерстве.

Ранее о недостаточном количестве препарата в некоторых регионах сообщила газета «Известия».

В Минздраве также уточнили, что в России зарегистрирован и разрешен к применению препарат с международным непатентованным наименованием флудрокортизон в лекарственной форме таблетки под торговыми наименованиями «Кортинефф» и «Зифлукорт».