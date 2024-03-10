Уральца случайно внесли в базу данных людей с психическими заболеваниями

Преподаватель уральского вуза, назовем его Олег, не ожидал подвоха, когда вместе с коллегами отправился на очередной профосмотр. Для педагогов ежегодная процедура проверки у специалистов обязательна по Трудовому кодексу. Чтобы иметь возможность преподавать, учитель должен быть здоров. Прежде всего психически.

А тут такой поворот.

- Вы в базе психических больных региона! Почему вы скрыли это? - возмутилась врач-психиатр в специализированном центре.

Олег раньше не имел никакого дела с психиатрией и заявил , что это недоразумение, но получил лишь новые обвинения и направление к психиатру по месту жительства "для решения вопроса о профпригодности и уточнения диагноза". В направлении был указан код заболевания - F21. Так медики обозначают шизотипическое расстройство личности - состояние, которое считается препятствием для педагогической деятельности, а также, например, для работы охранником, пожарным или полицейским.

Его знакомые советовали тут же писать заявления в прокуратуру и областной минздрав, но он решил найти сбой в системе здравоохранения самостоятельно и отправился сначала в тот самый психдиспансер по месту жительства.

Почти два месяца Олег доказывал, что у него нет психического заболевания

Там администраторы, не обнаружив педагога в картотеке среди пациентов, направили его по новому адресу в головную для этого района Психиатрическую больницу N 6 на окраине города, где должна храниться та самая база психических больных. Действительно, там порылись в базе и наконец нашли нужную информацию, от которой глаза полезли на лоб.

- Оказывается, в 2016 году я проходил обследование в областной психиатрической больнице. Меня смотрели четыре врача, которые и поставили диагноз. И восемь лет я об этом ничего не знал! - удивляется преподаватель.

Из больницы он направился уже в четвертое медучреждение - областную психиатрическую больницу, где якобы обследовали Олега. Там направили мужчину не к врачам, а к юристам, потом в отдел контроля исполнения документов.

- Встретили, кстати, без удивления - похоже, такие казусы вовсе не редкость, - рассказывает Олег. - Я написал заявление на имя главного врача с требованием удалить мои данные из базы.

Как именно произошла ошибка, откуда взялись данные, в психбольнице объяснять отказались: "Мы вам ответим".

Тем временем Олег обратился в медицинскую страховую компанию, чтобы получить выписку о всех визитах к врачам по ОМС за 10 лет. Он хотел проверить, не использовал ли кто-то для обращения в психбольницу его документы. Но сведений о том, что мужчина переступал когда-то порог этого учреждения, у страховщиков не оказалось.

Однако ответ из областной психиатрической удивил: "В ответ на ваше обращение проведена проверка, в результате которой оператор ГАУЗ СО "СОКПБ" прекратил обработку ваших персональных данных... В настоящее время информация о вашем обращении... из региональной медицинской информационной системы удалена. Главный врач О.В. Сердюк".

- Так сформулировано, - возмущается Олег, - будто обращения мои в психбольницу все-таки были, а теперь сведения о них просто убрали. Как такое возможно?

А вопросов действительно осталось много. И самый главный: как данные человека, ни разу не бывавшего в медучреждении, могут в нем оказаться? Случайно перепутали данные? Но даже если речь о полном тезке, номер полиса должен отличаться! Почему с 2016 года никто не заметил поставленного диагноза? Ведь Олег много раз проходил медосмотры и как педагог, и как автомобилист?

В итоге только через два месяца преподаватель вновь получил право читать лекции и проводить семинары. А главное - перед ним никто не извинился. И не известно, какие выводы сделали в уральском психиатрическом ведомстве, чтобы подобное больше ни с кем не случилось.