У любящего бекон американца обнаружили червя в мозге

У 52-летнего жителя США, любящего бекон, обнаружили в мозге червя. Об этом пишет American Journal of Case Reports.

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Отмечается, что мужчина обратился за помощью с жалобами на мигрень, которая усиливалась с каждым днем. В результате обследований было выявлено, что его мозг заражен личинками свиного ленточного червя, которые образовали кисты по обеим сторонам органа.

Мужчине диагностировали заболевание нейроцистицеркоз, основной причиной которого является употребление недожаренной и зараженной свинины. Подчеркивается, что американец сообщил о привычке есть недожаренный бекон. Ему было назначено соответствующее лечение противопаразитарными и противовоспалительными препаратами.

Ранее сообщалось, что в США блогер съел кишащую ленточными червями рыбу ради просмотров. Никола Кратка из штата Флорида поймал в озере окуня и обнаружил ленточных червей, когда начал потрошить рыбу. В то время как большинство людей выбросили бы зараженного окуня, блогер решил съесть его.