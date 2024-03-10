Ученые рассказали, как избыточный прием витаминов сказывается на здоровье женщин

Особенно специалисты предостерегают от злоупотребления витаминами D и B12.

Согласно результата исследования британских ученых, чрезмерное употребление некоторых витаминов может нанести серьезный вред организму.

Так, в ходе экспериментов ученые проанализировали данные 25 тысяч женщин из Великобритании, принимавших витамины D и B12. Выяснилось, что избыток этих соединений, а также белка в рационе повышает риск развития сразу нескольких хронических заболеваний к старости.

В то же время повышенное поступление витамина C в организм, наоборот, снижает вероятность мультиморбидности, то есть наличия нескольких заболеваний одновременно.