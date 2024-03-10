Стали известны два фактора, которые повышают риск преждевременной смерти у женщин

Специалисты из Йоркского университета в Канаде в рамках исследования обнаружили связь между ВПЧ, метаболическим синдромом и преждевременной смертью у женщин.

© Unsplash

Канадские ученые изучили медицинские данные 5101 человека, у которых был выявлен вирус папилломы человека (ВПЧ) и метаболический синдром.

Медикам известно свыше 200 штаммов ВПЧ. Многие из них не представляют серьезной угрозы, однако некоторые провоцируют развитие рака шейки матки. Заражению этим вирусом может способствовать метаболический синдром – состояние, характеризующееся повышенным давлением, высоким уровнем сахара в крови и другими симптомами.

В результате анализа медицинских данных ученые выяснили, что у пациенток с ВПЧ и метаболическим синдромом риск летального исхода оказался в 2,6 раза выше, чем у остальных людей.

Результаты исследования экспертов Йоркского университета опубликованы в PLOS One.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации врача.