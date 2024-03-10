Как спасти эмоциональное здоровье сердца

Все виды переживаний отражаются на состоянии сердечной мышцы. Поэтому важно поддерживать правильный эмоциональный фон.

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По словам специалистов волгоградского кардиоцентра, эмоциональное здоровье сердца может защитить его от многих опасных недугов.

Для сохранения этого важного органа от последствий негативных переживаний медики советуют придерживаться ряда правил.

Хороший результат может принести практика благодарности. Человеку необходимо каждый день осознанно выражать признательность – такой настрой укрепляет положительные эмоции и защищает от негатива.

Защититься от негатива помогает и практика прощения. Если отпустить все внутренние конфликты, появляется место для любви и покоя. Это хороший вариант для борьбы со стрессом.

Преодолевать обиды помогает медитация, направленная на развитие чувства сострадания. Той же цели помогают достичь хобби и творческие занятия.

При необходимости следует обращаться за помощью к психотерапевтам. Разговор о внутренних переживаниях с другим человеком может оказаться полезным для улучшения эмоционального состояния.

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