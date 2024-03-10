Ученые из университета Тромсе в Норвегии обнаружили, что при наличии одного родителя с ожирением риск развития этого заболевания у ребенка возрастает в три раза. Причиной этому являются не только гены, но и образ жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек в возрасте 40-59 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья и весе испытуемых, а также выяснили, страдали ли их родители ожирением. Анализ полученных данных показал, что наличие даже одного родителя с ожирением утраивало риск развития этого заболевания у детей.

Авторы исследования отметили, что гены играют важную роль в формировании восприимчивости к набору веса. Тем не менее нельзя утверждать, что причина ожирения всегда кроется в генетической предрасположенности к нему. В большинстве случаев увеличение веса обусловлено неправильными моделями пищевого поведения, закрепившимися в семье. В их число входит частое употребление жирной, калорийной пищи и предпочтение пассивного отдыха.