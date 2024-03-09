В Роспотребнадзоре заявили о готовности к новым вирусам и инфекциям

Готовность к появлению новых вирусов и инфекций в России на высоком уровне, заявили в Роспотребнадзоре. Так, "болезнь X" регулярно обсуждается научным сообществом, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее глава госуправления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн заявил о растущей угрозе глобального распространения теоретической "болезни Х". По его словам, избежать ее возникновения будет сложно из-за глобального изменения климата, повышения антропогенного воздействия на биосферу, а также частой передачи инфекций от вида к виду.

Термин "Болезнь Х" введен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая также неоднократно заявляла о рисках возникновения пандемии, вызванной неизвестным или прежде неопасным для людей патогеном. Предполагается, что такая инфекция может появиться в результате мутации, террористической атаки или неосторожности в лаборатории.

Между тем "болезнью Х" называли также коронавирус до того момента, пока патоген считался неизвестным.

Об угрозах возникновения новой пандемии ВОЗ заговорила в начале этого года. Предполагается, что она может унести в 20 раз больше жизней, чем COVID-19.