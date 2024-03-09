Начинать изучение иностранного языка нужно с поиска мотивации. Например, только представьте, что вы сможете свободно общаться с людьми во время своих путешествий по миру. Ведь английский понимают в большинстве стран. А еще знание иностранного языка позволяет найти хорошую высокооплачиваемую работу за границей, может даже удаленно. Не зря этот аспект всегда указывается в резюме. Причем самое интересное, что сегодня изучать его можно даже без посещения дорогущих курсов или оплаты услуг репетиторов. Но многие этим шансом пренебрегают. Давайте разберемся, с чего нужно начинать учить английский и как не забросить уроки на полпути. Пошаговая инструкция для новичков Учиться самостоятельно вполне реально, если вы готовы запастись терпением и упорством. Пошаговый алгоритм для новичков включает следующие шаги: Выучите правила чтения и произношения слов. Это база, без которой изучение иностранного языка абсолютно невозможно. Поэтому уделите вопросу достаточно времени. Важно понимать, что множество слов произносятся совсем не так, как пишутся. А есть и вообще исключения из правил. Составьте для себя план уроков. Учиться лучше всего по уже готовой пошаговой системе. Если у вас ее нет, то ознакомьтесь с курсом английского языка с нуля «Английский за 4 Недели 2в1» от BistroEnglish.com. Он удобно разделен по дням. То есть каждая неделя занятий состоит из 7 уроков. В зависимости от темы они могут включать 1 или 2 занятия сразу. Обучение по курсу позволит следовать четко прописанной инструкции и уже с первых дней понимать иностранный текст или речь. Этому, кроме теории, способствует и практика – онлайн-общение с сертифицированным преподавателем и носителями языка. Регулярно пополняйте и расширяйте свой словарный запас. Для этого можно не только заучивать выражения или диалоги, но и смотреть иностранные фильмы в оригинале с субтитрами на русском. Еще помогут подкасты или песни, текст которых можно всегда посмотреть в интернете. Так вы узнаете не только значение слов, но и натренируете их правильное произношение. Ну и еще пару фактов в пользу выбора готового курса «Английский язык за 4 недели 2в1». Он включает в себя не только изучение грамматики, но и множество аудио-, видеоуроков. Заниматься по ним интересно, да и делать это можно в любое свободное время, даже по пути на работу или гуляя в парке вечером. Нужен просто гаджет с интернетом, а график обучения для себя составляете только вы!