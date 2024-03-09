Чем грозит злоупотребление слабительными

Бесконтрольный прием слабительных может привести к серьезным проблемам. О них рассказало медицинское информационное агентство «Стационар.Пресс», приведя слова нижегородского проктолога Антона Симонова.

Оказалось, что россияне больше всего покупают лекарства для желудка и кишечника, это 18,5% от всего объема продаж. Запором страдает от 10 до 20% людей во всём мире. Больше всего ими страдают женщины — это 70%. До 30% детей в возрасте от 6 до 12 лет тоже испытывают трудности с опорожнением кишечника.

Если злоупотреблять приемом слабительных, это приведет к серьезным последствиям. Так неконтролируемый прием без назначения врача может привести к привыканию и уничтожению микрофлоры кишечника.

«Препараты на основе сенны, крушины и касторового масла вызывают привыкание. Для достижения цели человек вынужден принимать их всё больше и больше, а выраженность действия – всё меньше. Длительный приём слабительных может спровоцировать меланоз – доброкачественную пигментацию стенок толстой кишки. К раку это не приведет, как считалось ранее, но к тяжелой непроходимости кишечника – запросто», — сообщил врач-проктолог Антон Симонов.

Если у человека появились проблемы с кишечником, постоянное отсутствие стула в течение суток и более, слабость и недомогание, нужно посетить проктолога, а не покупать слабительные.

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