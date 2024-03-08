Ученые нашли связь между сном и диабетом

Хронический недосып увеличивает риск развития диабета 2 типа. Об этом заявили ученые из Уппсальского университета в Швеции.

«Дефицит сна повышает вероятность развития диабета», – пишет JAMA Network Open.

Для взрослого человека опасной является продолжительность сна, не превышающая трех часов в сутки. При таком режиме значительно повышается риск развития диабета 2 типа.

Ученые неоднократно доказывали, что уменьшить риск развития этого заболевания позволяет правильное питание, в частности регулярное употребление свежих овощей и фруктов. Однако при нехватке сна здоровое питание оказалось бесполезным. Чтобы защитить себя от болезни, нужно спать не менее шести часов в сутки.

Напомним, ранее онколог Пикулин назвал ранние симптомы рака головного мозга. Первым признаком заболевания может быть головная боль.