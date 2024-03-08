Терапевт раскрыла, кому категорически запрещено использовать горчичники
Горчичники категорически противопоказаны при индивидуальной непереносимости, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила, что данное средство также нельзя использовать при повреждениях кожи.
Категорически запрещается использовать горчичники при: Индивидуальной непереносимости, повреждении кожных покровов, использовать их на слизистых оболочках, а также на области молочных желез, в том числе область ореол сосков Значимого терапевтического эффекта горчичники не оказывают, но за счет согревающего и отвлекающего эффекта могут уменьшать симптомы, в том числе за счет эффекта «плацебо», — добавила Тимощенко.
Ранее гастроэнтеролог-инфекционист Нурия Дианова предупредила, что при употреблении в пищу покупной шаурмы возникает риск заражения стафилококковой инфекцией или сальмонеллезом. По ее словам, опасно для здоровья как просроченное мясо в составе продукта, так и контакт с людьми — переносчиками этих бактерий.
До этого кандидат технических наук РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко рассказывала: чтобы купить безопасную для здоровья шаурму, следует выбирать только те палатки, в которых есть и холодильники, и оборудование для нагрева. У каждого продавца обязательно должна быть медкнижка, работники должны надевать перчатки при приготовлении блюда, а само заведение, даже небольшое, должно быть чистым.