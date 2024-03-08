Кому категорически запрещено использовать горчичники

Горчичники категорически противопоказаны при индивидуальной непереносимости, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Она отметила, что данное средство также нельзя использовать при повреждениях кожи.

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Категорически запрещается использовать горчичники при: Индивидуальной непереносимости, повреждении кожных покровов, использовать их на слизистых оболочках, а также на области молочных желез, в том числе область ореол сосков Значимого терапевтического эффекта горчичники не оказывают, но за счет согревающего и отвлекающего эффекта могут уменьшать симптомы, в том числе за счет эффекта «плацебо», — добавила Тимощенко.

Ранее гастроэнтеролог-инфекционист Нурия Дианова предупредила, что при употреблении в пищу покупной шаурмы возникает риск заражения стафилококковой инфекцией или сальмонеллезом. По ее словам, опасно для здоровья как просроченное мясо в составе продукта, так и контакт с людьми — переносчиками этих бактерий.

До этого кандидат технических наук РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Гончаренко рассказывала: чтобы купить безопасную для здоровья шаурму, следует выбирать только те палатки, в которых есть и холодильники, и оборудование для нагрева. У каждого продавца обязательно должна быть медкнижка, работники должны надевать перчатки при приготовлении блюда, а само заведение, даже небольшое, должно быть чистым.