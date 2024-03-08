Нормально ли просыпаться по ночам, чтобы сходить в туалет

Известно, что каждый третий взрослый старше 30 лет совершает как минимум два похода в туалет за ночь. Такое пробуждение ото сна называется по-научному никтурией.

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Что же вызывает никтурию (состояние, когда человек просыпается, чтобы сходить в туалет) и как она может повлиять на наше самочувствие?

Никтурия может быть вызвана различными заболеваниями. Например, проблемами с почками или сердцем, плохо контролируемым диабетом, инфекциями мочевого пузыря, гиперактивным мочевым пузырём или проблемами с желудочно-кишечным трактом. Также бегать в туалет ночью вы можете при беременности, приёме определённых лекарств, употреблении перед сном алкоголя или кофеина.

Никтурия вызывает нарушение сна, но верно и обратное. Частыми причинами бессонницы также считаются беспокойство, стресс, просмотр телевизора до поздней ночи.

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Взрослым рекомендуется спать 7−9 часов в сутки. Чем чаще вы встаёте за это время, чтобы сходить в туалет, тем сильнее это влияет на качество сна. Из-за плохого сна вы можете столкнуться с повышенной утомляемостью в течение дня, плохой концентрацией внимания, забывчивостью, изменениями настроения, ухудшением работоспособности.

В более тяжёлых случаях никтурию сравнивают с таким же влиянием на качество жизни, как диабет, высокое кровяное давление, боль в груди и некоторые формы артрита. Также это заболевание увеличивает риск падения при движении в темноте.

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