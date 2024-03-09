Названы самые опасные цветы для аллергиков

Цветы считаются одними из самых неприятных аллергенов, но даже среди них встречаются наиболее опасные.

Врач-аллерголог Гульнара Меметова рассказала, что самые «кошмарные» для аллергиков — это астры, георгины, герберы, хризантемы, ромашки и гипсофилы. У этих цветов легкая пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на разных поверхностях.

«А вот каллы, лилии и сирень скорее приведут не к аллергической реакции, а к сильной головной боли, так как аромат у них довольно яркий и тяжелый», — рассказала врач.

А самыми безопасными для аллергиков, по словам специалиста, являются тюльпаны, кустовые розы и нарциссы, пишет "Пятый канал".