Некоторые пациенты с онкологией в страхе набрать вес исключают целые группы продуктов из рациона или сильно уменьшают суточное потребление калорий. Это приводит к недостаточности питания и ухудшает общее состояние. Предпринимать попытки похудеть лучше уже во время ремиссии.

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Подробнее о том, как контролировать вес при онкологии, рассказала онкореабилитолог Антонина Урлова.

Почему набирают вес при онкологии

Чаще всего люди с раком теряют вес, а не набирают. Но иногда во время курса химиотерапии и гормонального лечения мышечная масса уходит, а жира становится больше.

До конца причины этого не ясны. Предполагают, что у некоторых людей из-за повышенной утомляемости снижается физическая активность. На этом фоне вес увеличивается. При этом определённые виды лечения могут усиливать аппетит или замедлять метаболизм.

Почему теряют вес при онкологии

Причины потери мышечной массы при онкологии следующие:

Ограничение физической активности на фоне и после противоопухолевого лечения, вынужденное длительное пребывание в постели;

Повышенная потребность в белках, восполняемая за счет распада мышечной ткани;

Снижение аппетита и дефицит поступления питательных веществ, связанный с этим;

Иногда пациенты сами стремятся снизить вес, исключая целые группы продуктов из рациона или сильно уменьшая суточное потребление калорий. Особенно этим занимаются пациенты с избыточным весом, которые рады тому, что они начали худеть.

Нужно ли снижать вес при онкологии

Онколог подчеркнула, что онкобольные люди с ожирением тоже должны полноценно питаться. Попытки похудеть во время активного лечения могут привести к усилению недостаточности питания, что плохо сказывается на качестве жизни.

«Снижение массы тела не рекомендуется при распространённом опухолевом заболевании. Также не стоит худеть, если противоопухолевое лечение влияет на способность принимать и переваривать пищу в достаточном количестве (например, при опухолях в области головы и шеи, желудочно-кишечного тракта)», — объяснила врач.

Как снизить вес во время ремиссии

Когда лечение уже окончено, нужно стараться расширить рацион питания, включить в него достаточно овощей и фруктов независимо от цифр на весах и размера одежды.

«Для поддержания мышечной массы и улучшения качества жизни рекомендовано увеличение физической активности до 20–30 мин аэробных нагрузок в течение большей части дней недели и силовых упражнений до 2 в неделю», — пояснила медик.

При индексе массы тела более 40 кг/м2 или более 35 кг/м2 в сочетании с другим серьезным заболеванием, связанным с ожирением, можно подумать о резекции желудка. Такие операции не исключают необходимости изменения образа жизни и связаны с определенными рисками, поэтому сначала лучше посоветоваться с бариартрическим хирургом.

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