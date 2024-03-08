Какие виды рака передаются по наследству

Врач-генетик назвала виды рака, которые передаются по наследству
Врач-генетик Юлия Жусина назвала виды рака, которые передаются по наследству.
По словам специалиста, практически любое онкологическое заболевание имеет наследственный фактор. Поэтому очень важно проводить генетический тест, передаёт Е1.ru.
«В первую очередь мы обращаем внимание на локализацию первичной опухоли и на её гистологический вариант», – пояснил врач.
Так он отметил, что, если у родственника был рак молочной железы, яичников или толстой кишки, вероятность найти наследственную предрасположенность к раку составляет 10-20%. Но если в семье был рак шейки матки или рак легкого, вероятность наследственности стремится к нулю.
При Жусина подчеркнула, что врач выбирает пациента для генетического тестирования с учётом нескольких критериев – возраста начала заболевания, гистологического типа опухоли, семейного анамнеза и этнического происхождения.
«Если у родственника была найдена генетическая причина, то вероятность того, что дети унаследуют такую же предрасположенность, чаще всего составляет 50%. Но могут быть и другие варианты риска», – резюмировала генетик.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением одного из онкоцентров Руслан Басанов рассказал, какие безобидные, на первый взгляд привычки, могут вызвать рак.