Какие виды рака передаются по наследству

Врач-генетик Юлия Жусина назвала виды рака, которые передаются по наследству.

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По словам специалиста, практически любое онкологическое заболевание имеет наследственный фактор. Поэтому очень важно проводить генетический тест, передаёт Е1.ru.

«В первую очередь мы обращаем внимание на локализацию первичной опухоли и на её гистологический вариант», – пояснил врач.

Так он отметил, что, если у родственника был рак молочной железы, яичников или толстой кишки, вероятность найти наследственную предрасположенность к раку составляет 10-20%. Но если в семье был рак шейки матки или рак легкого, вероятность наследственности стремится к нулю.

При Жусина подчеркнула, что врач выбирает пациента для генетического тестирования с учётом нескольких критериев – возраста начала заболевания, гистологического типа опухоли, семейного анамнеза и этнического происхождения.

«Если у родственника была найдена генетическая причина, то вероятность того, что дети унаследуют такую же предрасположенность, чаще всего составляет 50%. Но могут быть и другие варианты риска», – резюмировала генетик.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением одного из онкоцентров Руслан Басанов рассказал, какие безобидные, на первый взгляд привычки, могут вызвать рак.