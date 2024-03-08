Мужчин предупредили о требующем срочного лечения сексуальном расстройстве

Уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников оценил пользу и вред мастурбации, а также рассказал, в каких случаях тяга к самоудовлетворению требует срочного лечения. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

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Лубенников предупредил, что мастурбация приобретает признаки сексуального расстройства, если негативно влияет на другие сферы жизни. Например, если человек испытывает навязчивую тягу к самоудовлетворению, объяснил врач, или проводит за этим занятием слишком много времени. По мнению уролога, в этом случае надо бить тревогу и незамедлительно обращаться за психиатрической помощью.

«Во всех остальных случаях необходимо данную ситуацию рассматривать индивидуально», — считает Лубенников.

Врач также заявил, что частая мастурбация негативно влияет на отношения с партнером. Однако, по его мнению, обычно это рассматривается как сигнал о наличии каких-то проблем в романтических отношениях.

«Если мастурбация, в силу объективных причин, является единственным возможным вариантом реализации сексуальной потребности, происходит эпизодически и не носит навязчивый характер, то, скорее всего, проблемы нет», — подчеркнул Лубенников.

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