Как не заразиться «лихорадкой попугаев»

В Европе набирает обороты орнитоз, или лихорадка попугаев, которой болеют и взрослые, и дети. Количество летальных случаев заражения выросло до 5, а врачи бьют тревогу. О болезни вновь заговорили в конце 2023 года, но этой весной она разошлась не на шутку. О том, как уберечься от орнитоза, читайте ниже.

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Жертвы лихорадки попугаев

Как передаёт CNN, рост заболевших отмечают в Австрии (почти 20 человек), Дании (более 23 человек, 4 из них умерли), Нидерландах (более 20 человек), Швеции и Германии. Причём многие из заражённых вообще никак с птицами не контактировали и как подхватили орнитоз — непонятно.

Что такое орнитоз

Причина лихорадки попугаев — бактерии семейства хламидий, которые водятся у домашней и дикой птицы. При этом птахи могут быть переносчиками заболевания, а сами при этом не выглядеть больными. Бактерии живут вне носителя 2−3 недели, так что даже упавшее пёрышко может стать причиной болезни.

Как не заразиться орнитозом

По словам врача Светланы Машковой, чтобы обезопасить себя от лихорадки попугаев, нужно быть осторожнее. Заразиться можно, когда:

контактируете с птицей или её клеткой, например, во время чистки; убираете места, популярные у птиц, вроде чердака, балкона, крыши и других; просто находитесь в таких местах (потому что бактерии попадают в воздух и вдыхаются вместе с пылью); употребляете грязные продукты; контактируете со сброшенными перьями, дикими цветами, листьями или ветками (особенно популярны ель или верба).

Симптомы орнитоза

Лихорадка попугаев чаще всего проходит в лёгкой форме. Её признаки похожи на симптомы гриппа и проявляются на 10−20 день после контакта с бактериями. Среди них:

- головная боль; - сухой кашель; - высокая температура; - боль в мышцах; - нарушения сознания; - проблемы с ЖКТ; - зеленоватый понос.

Серьёзные осложнения и летальные исходы при орнитозе возможны, но только если болезнь запустить и не лечить (а лечится она антибиотиками, как и при гриппе) или если иммунитет больного был сильно ослаблен.

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