Врач назвал способы борьбы с весенней усталостью

С приходом весны погода начинает радовать солнцем чаще, настроение улучшается, а вот силы, наоборот, людей покидают. Начинается сезон ухудшения здоровья, общей слабости, утомляемости и вспышек раздражения. Из-за этого может появиться сезонная депрессия. Человек ощущает апатию, снижение энергии, у него появляются проблемы со сном и концентрацией. О том, как можно помочь организму восстановить энергию после зимы, Авторадио эксперт в области здорового питания Юлиана Плискина:

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«Очень такой специфический продукт - это женьшень. И на самом деле даже есть большое количество исследований, которые в очередной раз доказывают, что женьшень укрепляет и тонизирует. Это такой продукт, который имеет тысячелетнюю историю его использования в различных форматах. Чай с женьшенем и настойки разные для повышения уровня энергии, как профилактика упадка сил, нервное истощение, стресс. И ещё один тоже интересный продукт - это прополис. Он содержит практически все микроэлементы, которые необходимы человеку, и даже аминокислоты, и ферменты, и флавоноиды, витамины группы В и витамины А, С и Е. Поэтому даже при небольшом употреблении прополиса он может принести организму огромную пользу».

Перед употреблением женьшеня и прополиса эксперт рекомендует проконсультироваться с врачом о противопоказаниях. А для того, чтобы восполнить недостаток витаминов, Плискина советует включить в рацион смородину и облепиху - сушеную или замороженную, а также шпинат, капусту и зеленый чай.