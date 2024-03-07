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Стало известно, какие опасности скрывает чувство нехватки воздуха

Ощущение нехватки воздуха при дыхании может свидетельствовать не только о хронических болезнях легких вроде астмы, но также о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, рассказала терапевт Сара Джарвис. По ее словам, которые приводит издание The Sun, причиной самого явления являются сигналы мозга, который обнаруживает низкий уровень кислорода.

Какие опасности скрывает чувство нехватки воздуха
© РИА Новости
Это обычное явление при проблемах с легкими, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких, когда в легкие поступает недостаточно воздуха. <...> Это также может быть вызвано проблемами с сердцем, когда оно работает неэффективно и не доставляет богатую кислородом кровь к органам, — рассказала Джарвис.

Психолог Киррен Шнак из Оксфорда также уточнила, что чувство нехватки воздуха проявляется при тревоге, когда потребность в кислороде резко увеличивается.

Одним из физических изменений, которые тревога вызывает в вашем теле, является перенаправление кислорода к большим группам мышц. <...> Это означает, что потребность в кислороде увеличивается, поэтому вы пытаетесь вдыхать все больше и больше воздуха, чтобы удовлетворить эту потребность, — объяснила она.

Ранее эксперты пришли к выводу, что тяга к сладкому может свидетельствовать о развитии у человека болезни Альцгеймера. Причиной тому является потеря вкуса и обоняния, что часто наблюдается у людей с деменцией. Кроме того, болезнь часто приводит к депрессии, а сладости являются источником серотонина, способного обеспечить кратковременное улучшение самочувствия.

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