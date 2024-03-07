Найден единственный способ избавиться от стресса

Единственный способ избавиться от стресса - убрать вызвавшую его причину, заявил кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский. Он добавил, витамины и минералы могут только устранить последствия стресса.

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В частности, витамин В6 поддерживает функцию нервной системы, придает ей устойчивость, а магний активизирует действие витамина.

"В принципе, поправить настроение и повысить устойчивость к стрессу можно и с помощью рационального питания, поскольку витамин В6 содержится во многих продуктах", - добавил эксперт в беседе с aif.ru.

Ранее эксперты рассказали "Российской газете", какие занятия помогают бороться со стрессом и тревожностью. Так, бег и активная ходьба повышают уверенность в себе.

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