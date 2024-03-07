Загрязненность воздуха повлияла на риск развития болезни Альцгеймера

Новое исследование показывает, что магнетит, распространенный загрязнитель воздуха, может играть важную роль в повышении риска развития болезни Альцгеймера. Исследователи из Сиднейского технологического университета (UTS) обнаружили, что у мышей, подвергшихся воздействию магнетита, наблюдались основные патологические признаки болезни Альцгеймера, включая повышенную тревожность, стресс, потерю клеток нейронов и воспаление.

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Магнетит — это магнитное соединение оксида железа, содержащееся в загрязненном воздухе от выхлопных газов автомобилей, угольных электростанций и износа тормозных колодок. Хотя мозг естественным образом вырабатывает небольшое количество магнетита, исследование показывает, что частицы магнетита из воздуха могут проникать в мозг через носовые ходы, минуя гематоэнцефалический барьер.

Предыдущие исследования уже установили связь между загрязнением воздуха и болезнью Альцгеймера. Однако это первое исследование, в котором изучался конкретный вклад магнетита в развитие болезни.

Исследователи предлагают включить уровень магнетита в стандарты качества воздуха. Хотя конкретный вклад магнетита по сравнению с другими загрязнителями нуждается в дальнейшем изучении, исследование подчеркивает общее пагубное влияние загрязнения воздуха на здоровье мозга.

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