Признаки, указывающие на камни в почках

Камни в почках поражают одного из 10 человек в основном в возрасте от 30 до 60 лет. Эксперты рассказали, какие симптомы указывают на болезнь.

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Камни в почках вызваны отходами крови, образующими кристаллы, которые накапливаются, образуя со временем твёрдый камнеподобный комок. Как только появляется камень в почках, организм пытается вывести его через мочу. Большинство из них достаточно малы и выходят самостоятельно, но некоторые могут достигнуть больших размеров, что может потребовать хирургического вмешательства.

На камни в почках могут указывать следующие симптомы:

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