Три обязательных теста для женского здоровья

Каждые 17 минут одной женщине в России диагностируют рак шейки матки, рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач Елена Малышева. Выявить его на ранней стадии и спасти тем самым жизнь помогает пап-тест. Также она напомнила о существовании вакцины от вируса папилломы человека. Если прививка сделана, то шансы развития этого рака значительно уменьшаются, подчеркнула она.

© Unsplash

Также Малышева советует каждой женщине сделать тест на наличие генов BRCA1 или BRCA2. Врач отметила, что их наличие в ДНК увеличивают шанс развития рака молочной железы и яичников. Если у женщины они есть, она должна быть под постоянным наблюдением специалистов.

Кроме этого, каждая роженица должна позаботиться о том, чтобы у ее новорожденного ребенка еще в роддоме взяли тест на 36 генетических заболеваний. Он выявляет болезни, которые вызывают слабоумие, слабость мышц, заболевания щитовидной железы и иммунодефицит. Малышева отметила, что тесты такого объема и качественного уровня делаются только в России и все заболевания, выявленные благодаря ему у младенца, лечатся.

Ранее иммунолог-педиатр Андрей Продеус рассказал, что в организме человека происходят значимые изменения после отказа от добавленного сахара уже через шесть месяцев. По его словам, вес у отказавшихся от сахара снижается на семь килограммов, а талия уменьшается на шесть сантиметров.