Гастроэнтеролог перечислила причины постоянного урчания в животе

Американский гастроэнтеролог Донна Пауэлл рассказала, что урчание в животе может свидетельствовать об активизации процесса пищеварения. Также урчание может быть связано с избытком газов вследствие употребление газированных напитков, фасоли и капусты. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По словам врача, урчание в животе сразу после или спустя какое-то время после приема пищи свидетельствует о том, что пищеварительная система активна.

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Различные звуки при этом обусловлены сокращениями мышц желудка и кишечника, которые помогают продвигать съеденное по пищеварительному тракту. Пауэлл рассказала, что этот физиологический процесс не подлежит контролю извне.

Чтобы уменьшить интенсивность урчания, гастроэнтеролог порекомендовала есть чаще, но меньшими порциями. Также специалист советует пить больше воды в течение дня. Другим способом приглушить урчание является ограничение в рационе доли продуктов, которые способствуют газообразованию. К ним относятся газированные напитки, капуста, брокколи и бобовые.