Есть ли связь между прикусом и осанкой: объясняет остеопат

В нашем организме многое взаимосвязано: одни органы неизбежно оказывают влияние на другие. Важную роль с точки зрения здоровья и эстетики играет зубочелюстная система. Но далеко не все могут похвастаться идеальной улыбкой. Зачастую у людей встречается неправильный прикус, который может быть вызван не только стоматологическими причинами, рассказал изданию «Страсти» врач-остеопат Владислав Воробьевский.

Зубочелюстная система играет важную роль не только в процессе пищеварения, но и является частью рецепторной системы нашего организма. Нижняя челюсть, будучи наиболее подвижным элементом черепа, взаимодействует с мышцами подъязычной кости и подзатылочными мышцами. Она определяет положение головы относительно других рецепторов: глаз, мозжечка и других.

«Помимо стоматологических причин, нарушение прикуса может быть вызвано и другими факторами: последствиями родовых и аномалиями развития черепа, сколиозами различной этиологии, заболеваниями пищеварительной системы, психогенными факторами (например, стремлением сжимать зубы), травмами височно-нижнечелюстного сустава и скуловой кости, плоскостопием, перекосом таза, дислалией (нарушением произношения звуков) и проблемами, связанными с отучением ребенка от соски»

Таким образом, неправильное положение челюсти может привести к нарушению положения тела, и наоборот: нарушение положения тела, в свою очередь, может привести к нарушению прикуса, обусловленному различными причинами.

Стоматолог рассказала, как зубы влияют на головную боль

Ортодонтическое лечение может занять длительное время и осложняться судорогами мышц зубочелюстной системы и позвоночника. Кроме того, после завершения лечения зубы могут снова смещаться, если не будет определена и устранена их истинная причина.

«Современный подход к лечению прикуса предусматривает тесное взаимодействие ортодонта и остеопата. Остеопат определяет первоначальную причину малоклассового прикуса и устраняет ее, а ортодонт подбирает наиболее подходящий тип фиксации зубов и лечения прикуса»

Во время ортодонтического лечения врач-остеопат снимает лишнюю нагрузку с мышц зубочелюстной системы, позвоночника и снимает компрессию костей черепа, обеспечивая максимальный комфорт и быструю адаптацию организма к изменениям.