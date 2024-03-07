Врачи назвали 10 простых способов уменьшить вздутие живота
Наиболее распространённой причиной вздутия живота является наличие большого количества газа в кишечнике, которое может быть вызвано употреблением некоторых продуктов и напитков. Эксперты поделились 10 способами избежать этого неприятного состояния.
1. Ешьте пищу с закрытым ртом, чтобы не заглатывать воздух.
2. Пейте много воды.
3. Не переедайте, особенно на ночь, вместо этого чаще ешьте небольшими порциями.
4. Избегайте газированных напитков, алкоголя и кофеина.
5. Регулярно занимайтесь спортом, чтобы улучшить пищеварение и предотвратить вздутие живота.
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6. Избегайте продуктов, вызывающих газообразование, например, фасоль и капусту.
7. Не сутультесь во время еды.
8. Не ешьте много сладкой, обработанной пищи.
9. Избегайте острой и жирной пищи.
10. Чаще ешьте зелень, чтобы получить питательные вещества и ингредиенты, необходимые для предотвращения вздутия живота.