Врач назвала безопасные способы быстрого избавления от заложенности носа

Чтобы быстро избавиться от заложенности носа, нужно пить больше жидкости и хорошо пропотеть. Этот и некоторые другие безопасные способы быстрого избавления от насморка врач-педиатр Светлана Буданцева назвала в беседе с «Известиями».

© Lenta.ru

Врач отметила, что заложенность носа, сопровождающаяся повышением температуры тела и першением в горле, является симптомом обычной простуды. По ее словам, таким образом организм старается избавиться от вирусов. «Вначале будет отек слизистой, а затем начнется слизистое отделяемое из носа, и это необходимо, чтобы организм избавился от вирусной инфекции», — объяснила Буданцева.

Для борьбы с насморком педиатр посоветовала научиться правильно очищать носовые ходы от слизи. Она уточнила, что вдыхать воздух надо через рот и высмаркивать по одной ноздре небольшими порциями. Если вдыхать носом, инфицированная слизь может попасть в околоносовые полости и вызывать синусит, гайморит или фронтит, предупредила Буданцева.

Еще одним действенным методом борьбы с инфекцией она назвала обильное питье. Педиатр объяснила, что жидкость помогает организму справиться с вирусами самостоятельно за несколько часов или дней.

При этом Буданцева указала, что с особой осторожностью нужно лечить насморк с помощью сосудосуживающих лекарственных препаратов (антиконгенсанты). По ее словам, их нельзя применять более пяти дней подряд, иначе возникнет привыкание, и человеку придется постоянно увеличивать частоту и концентрацию лекарства.