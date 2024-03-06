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В России разработали материал для более быстрого исправления прикуса

Российские ученые создали биоразлагаемый «умный» материал для ортодонтических дуг, лигатур и элайнеров с контролируемым изменением жесткости. Он поможет ускорить время коррекции прикуса, а также позволит пациенту посещать врача не так часто, как это необходимо сегодня. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник лаборатории «Структурные и термические методы исследования материалов» НИТУ МИСИС Денис Анохин.

В России разработали материал для более быстрого исправления прикуса
© Газета.Ru
«Мы предлагаем сделать ортодонтическую систему полимерной. Это решит сразу несколько проблем. Сегодня большинство материалов, которые используются для коррекции зубов, металлические или металлокерамические. Главный недостаток металла — жесткость, которая со временем не меняется, поэтому пациентам периодически приходится приезжать к врачу и «подкручивать» дугу для коррекции прикуса. С полимерной системой ему не придется так часто посещать стоматолога», — объяснил Анохин.

Сначала дуга мягкая — стоматолог может ее спокойно установить на зубы, но затем со временем она будет становиться жесткой и подтягиваться, фиксируя зубы. И эта жесткость может измениться, например, в 2-3 раза в течение нескольких месяцев.

«Второе — наш материал биосовместим и не взаимодействуют с микрофлорой полости рта, что позволяет его использовать в течение длительного времени без вреда для пациента. Его также можно использовать в качестве покрытия для металлических ортодонтических изделий для снижения вредного воздействия на организм и предотвращения повреждения эмали. Кроме того, такие материалы, так как они полимерные, намного дешевле, чем металлические. Мы также предполагаем, что коррекция прикуса в этой системе будет проходить быстрее и с меньшими рисками возникновения осложнений», — рассказал специалист.

В России аналогичных разработок нет, а за рубежом исследования также находятся на уровне прототипа. В этом году ученые планируют изготовить первые прототипы, затем их протестируют специалисты Приволжского исследовательского медицинского университета. В течение 3–5 лет продукт можно будет выводить на рынок.

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