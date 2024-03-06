Диетолог: изжога может быть связана с повышенным риском рака пищевода

Изжога может быть симптомом заболевания, повышающего риск рака пищевода. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказала врач-терапевт и диетолог Эльвира Фесенко.

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Изжога — это не безопасный симптом, объяснила Фесенко. Она может быть признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая без лечения может привести к раку пищевода. Поэтому возникновение изжоги требует обращения к врачу.

Для лечения ГЭРБ используют медикаменты, а иногда — операцию. Быстро и безопасно действуют лекарства с кальцием или магнием. Но некоторые средства содержат алюминий. Частый прием таких лекарств может навредить желудку и привести к запорам, отекам, аллергическим реакциям и другим побочным эффектам. Также врач рекомендовала не использовать соду при изжоге.

До этого врач Левина рассказала, что лечение изжоги содой может повысить риск рака пищевода. Это средство вызывает воспаление слизистой оболочки пищевода, а также заставляет желудок вырабатывать больше кислоты. Изжога при этом появляется чаще, а приступы становятся сильнее.