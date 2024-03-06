Почему нельзя употреблять грейпфрут при приеме лекарств

По словам врача-телеведущей Елены Малышевой, грейпфрут не рекомендуется употреблять вместе с лекарствами. Это объясняется тем, что цитрус блокирует выработку фермента, обезвреживающего химические элементы лекарств.

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Об этом Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

Поэтому интервал между приемом лекарств и цитрусовыми должен быть не менее шести часов.

Кроме того, Малышева напомнила, что цитрус- сильный аллерген, поэтому рекомендовала людям с аллергическими проявлениями быть с фруктом осторожнее. В противном случае они рискуют столкнуться с бронхиальной астмой, удушьем и крапивницей.