Россиян предупредили об онкологических последствиях сидячего образа жизни

Малоподвижный образ жизни может привести к онкологическим заболеваниям, в том числе к раку толстого кишечника, предупредил в беседе с «ФедералПресс» врач-онколог Евгений Черемушкин. Он отметил, что у людей, которые много сидят, с большей долей вероятности развиваются воспалительные процессы в ЖКТ.

Подвижный образ жизни помогает кишечнику нормально функционировать. А если вы сидите, то нарушается функция. <...> Сидячий образ — один из компонентов цепочки, которая может увеличить риски развития опухоли толстой кишки, — объяснил специалист.

Он уточнил, что нарушения функции кишечника, вызванные сидячим образом жизни, приводит к запорам и хроническим воспалениям, которые, в свою очередь, могут перерасти в предраковое состояние.