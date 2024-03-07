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Как распознать ранний климакс дома и в клинике? Объясняет врач

Во время него врач сможет оценить состояние фолликулярного резерва в яичниках. По результатам станет понятно, соответствует ли он норме. Какие ещё исследования нужно сделать и есть ли признаки, которые можно заметить самой, aif.ru рассказала врач — гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева.

Как распознать ранний климакс дома и в клинике? Объясняет врач
© Secretmag.ru

Ранним считается климакс, который наступил до 45 лет.

Признаки раннего климакса:

  • задержка менструации от двух недель и дольше;
  • снижение полового влечения, сухость в интимной зоне (говорят о дефиците женских половых гормонов эстрогенов);
  • ухудшение внешности: поредение и выпадение волос;
  • истончение и расслоение ногтей;
  • кожа лица — более сухая, обезвоженная, со множеством мелких морщинок;
  • появление жира в области живота и талии — несмотря на прежнее питание и физическую активность.

Как выявить ранний климакс

Если вы предполагаете, что изменения здоровья могут быть связаны с ранним климаксом, врач рекомендует:

  • сделать УЗИ органов малого таза трансвагинально. Оно нужно, если цикл начал «скакать», но пока нет приливов и потливости. УЗИ покажет, есть ли в яичниках фолликулярный резерв: фолликулов либо не будет, либо они будут единичными.
  • сдать общий анализ крови и другие необходимые лабораторные тесты;
  • сходить на приём к гинекологу-эндокринологу.

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Что делать при раннем климаксе

Вы пройдёте необходимые исследования, врач оценит состояние организма и может назначить менопаузальную гормональную терапию. По словам Бопхоевой, она значительно улучшает качество жизни женщины.

Причины раннего климакса

Как объяснила врач-репродуктолог Вардуи Шалунц, климакс может начаться раньше времени из-за:

  • наследственности;
  • операций на органах малого таза или придатках, удаления кист яичников;
  • прерывания беременности;
  • сопутствующих заболеваний — например, онкологических, диабета, гипертонической болезни;
  • неправильного образа жизни: вредных привычек, низкой физической активности, плохого питания и сна,
  • хронического стресса.
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