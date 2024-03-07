Как распознать ранний климакс дома и в клинике? Объясняет врач
Во время него врач сможет оценить состояние фолликулярного резерва в яичниках. По результатам станет понятно, соответствует ли он норме. Какие ещё исследования нужно сделать и есть ли признаки, которые можно заметить самой, aif.ru рассказала врач — гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева.
Ранним считается климакс, который наступил до 45 лет.
Признаки раннего климакса:
- задержка менструации от двух недель и дольше;
- снижение полового влечения, сухость в интимной зоне (говорят о дефиците женских половых гормонов эстрогенов);
- ухудшение внешности: поредение и выпадение волос;
- истончение и расслоение ногтей;
- кожа лица — более сухая, обезвоженная, со множеством мелких морщинок;
- появление жира в области живота и талии — несмотря на прежнее питание и физическую активность.
Как выявить ранний климакс
Если вы предполагаете, что изменения здоровья могут быть связаны с ранним климаксом, врач рекомендует:
- сделать УЗИ органов малого таза трансвагинально. Оно нужно, если цикл начал «скакать», но пока нет приливов и потливости. УЗИ покажет, есть ли в яичниках фолликулярный резерв: фолликулов либо не будет, либо они будут единичными.
- сдать общий анализ крови и другие необходимые лабораторные тесты;
- сходить на приём к гинекологу-эндокринологу.
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Что делать при раннем климаксе
Вы пройдёте необходимые исследования, врач оценит состояние организма и может назначить менопаузальную гормональную терапию. По словам Бопхоевой, она значительно улучшает качество жизни женщины.
Причины раннего климакса
Как объяснила врач-репродуктолог Вардуи Шалунц, климакс может начаться раньше времени из-за:
- наследственности;
- операций на органах малого таза или придатках, удаления кист яичников;
- прерывания беременности;
- сопутствующих заболеваний — например, онкологических, диабета, гипертонической болезни;
- неправильного образа жизни: вредных привычек, низкой физической активности, плохого питания и сна,
- хронического стресса.