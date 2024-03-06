Напоминает мурашки. Чем опасна гусиная кожа и можно ли ее вылечить

Облегчать симптомы заболевания, которое в медицине называется фолликулярным кератозом, нужно другими методами. Помогает ежедневный уход за кожей, в том числе с применением кератолитиков. В дополнение к местной терапии может быть полезен курс лазерной эпиляции. Подробнее о лечении гусиной кожи «Секрету фирмы» рассказала дерматовенеролог клиники «Семейная» Анна Кутина.

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Почему появляется гусиная кожа

Фолликулярный кератоз может проявится уже в детском возрасте и достичь пика в подростковом. Точную причину появления этого состояния ещё не выяснили, но важную роль играет наследственность.

Есть предположение, что гусиная кожа образуется на фоне дефицита витамина витамина А, но убедительных доказательств нет. Фолликулярный кератоз может присутствовать у людей на фоне атопического дерматита или вульгарного ихтиоза.

Симптомы гусиной кожи

При фолликулярном кератозе кожа в области бёдер, плеч и ягодиц покрывается мелкими сгруппированными папулами. Они могут быть цвета нормальной кожи или же красноватыми, шероховатыми и достаточно грубыми на ощупь. По ощущениям кожа напоминает наждачную бумагу.

Внешне папулы напоминают мурашки или гусиную кожу. В центре папул могут быть пушковые волосы. Из-за нарушения процессов ороговения верхнего слоя кожи нарушается процесс выведения себума (кожного сала). Это вызывает воспалительную реакцию. В связи с тем что волосу трудно пробиться на поверхность, может наблюдаться врастание волос.

Состояние людей с гусиной кожей ухудшается в осенне-зимние месяцы, когда воздух становится сухим. Также ухудшение может быть во время беременности и в период грудного вскармливания.

Насколько опасна гусиная кожа

Обычно, кроме эстетического дефекта, фолликулярный кератоз не доставляет каких-либо неудобств. Высыпания не болят и не чешутся. С возрастом состояние кожи может улучшаться, но это происходит не всегда.

Следует понимать, что фолликулярный кератоз невозможно вылечить навсегда, симптомы можно лишь облегчить.

Как лечить гусиную кожу

Нужно ежедневно ухаживать за кожей. Лечение начинают с добавления в уход средств-кератолитиков, которые позволяют удалить лишние ороговевшие чешуйки. К таким средствам относятся салициловая и молочная кислоты. Их можно использовать в виде кремов два раза в день длительное время.

Не рекомендуется использовать скрабы, жёсткие щетки и другие травмирующие средства, которые могут вызвать ещё большую сухость. Средства с кислотами работают более щадяще.

При гусиной коже полезны бывают домашние пилинги и гели для душа с АНА-кислотами в составе. Если они не работают, можно прибегнуть к средствам с наружными ретиноидами, а при более тяжёлых вариантах — к системным ретиноидам. Но такая терапия может вызывать раздражение.

Некоторым людям в дополнение к местной терапии может помочь курс лазерной эпиляции. В качестве дополнительных методов используется лазерная терапия Nd:YAG лазером с длинной волны 1064 нм. Одним из новых методов является терапия СО2-лазером.

А вот витаминотерапия не доказала свою эффективность в лечении фолликулярного кератоза.

Как одеваться и принимать душ при гусиной коже

Людям с гусиной кожей рекомендуется носить свободную одежду, которая не стесняет движения и не натирает. Для мытья нужно использовать мягкие средства, например эмоленты. Они могут быть в виде гелей для душа, лосьонов, кремов. Особенно важно наносить их после душа или, например, после бассейна.

Не принимайте долго горячие душ и ванну. В отопительный сезон не забывайте пользоваться увлажнителем воздуха.

Холода негативно сказываются на состоянии кожи — появляется сухость, стянутость, бледность. Свой вклад вносит нехватка витаминов. Что нужно есть, чтобы весной кожа сияла, узнайте здесь.