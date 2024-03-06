Названы опасные мифы об интимной гигиене женщин

Интимная гигиена — важный аспект здоровья, особенно в контексте женской репродуктивной системы, однако вокруг этой темы существуют множество разных мифов, которые могут навредить. Эксперты назвали семь заблуждений, в которые пора перестать верить.

© Вечерняя Москва

Интимная зона самоочищается и не требует помощи

Миф о том, что интимная зона самоочищается, — частично верное утверждение. Деликатное место действительно может очищать себя самостоятельно благодаря микрофлоре и молочной кислоте, поддерживающей кислотно-щелочной баланс. Однако поддержание чистоты наружных половых органов и баланса микрофлоры также требует специального ухода и использования правильных средств.

Для интимной гигиены подходит обычное мыло

Многие женщины убеждены, что обычное мыло подходит для интимной гигиены, но оно может быть слишком агрессивным для кожи этой зоны, вызывать сухость и раздражение. Средства для интимной гигиены имеют нейтральный pH и специально созданы для бережного очищения чувствительной кожи.

Ежедневные прокладки можно использовать каждый день

Постоянное использование ежедневных прокладок, особенно ароматизированных, может привести к развитию инфекций и воспалительных процессов. Лучше их использовать при необходимости.

Наличие волос в интимных местах не гигиенично

Большинство гинекологов заявляют, что волосы в интимной зоне играют важную роль в защите от бактерий и предотвращения трения, поэтому миф, что это негигиенично, не соответствует действительности. Решение об удалении или сохранении волос — вопрос личных предпочтений, а не строгой гигиены.

Кислый запах выделений является нормой

Еще одним распространенным заблуждением является то, что кислый запах выделений является нормой. Слегка кислый запах и правда является чем-то естественным из-за природного pH интимной зоны, а вот резкий или необычный запах может говорить о наличии проблем.

В таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу. При этом важно учитывать, что в зависимости от дня цикла запах и выделения могут менять свои характеристики.

Стринги безопасны для ежедневного использования

Очередной миф гласит, что ежедневное ношение стрингов — безопасно. При этом, если носить такую модель нижнего белья постоянно, это может увеличить риск вагинальных инфекций из-за специфической конструкции и переноса бактерий. Для повседневной носки лучше всего отдавать предпочтение хлопковому удобному белью.

Все средства для интимной гигиены одинаковы

Существует заблуждение, что все средства для интимной гигиены одинаковы. На самом деле они могут отличаться по составу и качеству, при этом не всегда высокая стоимость продукта говорит о том, что он будет хорошим и подходить конкретной женщине. Важно выбирать средство с нейтральным pH, отсутствием агрессивных компонентов и одобренные гинекологами, передает Rsute.ru.

Ведущие дерматологи Анню Метил, Сара Робертс и Арчит Аггарвал раскрыли оптимальную частоту смены нижнего белья у мужчин и женщин.

Врач-уролог, репродуктолог Станислав Сосновский рассказал, что половые органы и прямая кишка — довольно деликатные области тела, которые вызывают стеснение. Эксперт рассказал, какие причины могут быть у боли в промежности у мужчин и женщин.