Диетолог заявил, что шоколад вызывает бессонницу

Сертифицированный диетолог Дэниел Херман заявил, что шоколад, апельсины и чеснок могут ухудшить качество сна и вызвать бессонницу.

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Он также отметил, что каждый человек имеет свой список продуктов, которые могут негативно влиять на сон, и рекомендовал внимательно следить за реакциями своего организма. Кроме того, он упомянул, что спиртное и сладкие газированные напитки также могут привести к плохому сну из-за выработки кислоты в желудке, вызывающей изжогу.