Доктор назвал необычные причины весеннего недомогания

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что недомогание и беспокойство, которое многие россияне испытывают весной, является результатом лени и переедания. Необычные причины плохого самочувствия весной доктор назвал в беседе с «Общественной службой новостей».

© Lenta.ru

К причинам плохого самочувствия весной специалист отнес перенесенный коронавирус и грипп, а также «общую невротизацию общества». Кроме того, недомогание и беспокойство, по его словам, могут быть вызваны перееданием, малоподвижным образом жизни и регулярным чтением новостей.

«Даже если мы абстрагируемся и нам кажется, что мы абсолютно спокойны, боремся со стрессом как снаружи, так и изнутри — на деле происходит истощение адаптационных механизмов со стороны организма. Все это результат переедания и ничегонеделания», — заверил Мясников.

Он добавил, что волнение и переживания, в свою очередь, ведут к тому, что люди испытывают хроническую усталость.

Ранее Мясников назвал диван главным убийцей россиян. Он подчеркнул, что технологии и вещи, облегчающие быт, укорачивают человеческую жизнь.