Стоматолог перечислил преимущества экспресс-имплантации

Способ сократить период дискомфорта при установке имплантов назвал главный врач клиники Dr.Minko Dental Clinic, стоматолог-хирург, ортопед, гнатолог, обладатель двух патентов на изобретения в области стоматологии Вячеслав Минко. В беседе с «Мослентой» он перечислил преимущества новой методики — экспресс-имплантации.

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Восстановление зубного ряда при помощи имплантов — процедура, которая давно известна и очень активно применяется. Импланты отлично себя зарекомендовали, тысячам людей они помогли вернуть уверенность в себе, возможность без стеснения общаться и проявлять свои эмоции. Но стоматологи постоянно работают над новыми методиками, и сегодня они готовы предложить пациентам не просто имплантацию, а экспресс-имплантацию. Все можно сделать за один день, за один визит, одномоментно

Сама идея экспресс-имплантации появилась как стремление сэкономить время пациента, а также сделать процедуру менее травматичной, рассказал врач. Теперь удаление зуба (если оно необходимо), установка импланта и последующая фиксация коронки выполняются в течение одного визита или же в течение одного-пяти дней. Важное преимущество экспресс-имплантации заключается в снижении риска атрофии костной ткани: иными словами, костная пластика не нужна.

Никакой особой подготовки экспресс-имплантация не требует, все происходит в стандартных рамках, подчеркнул Минко. Врач осматривает ротовую полость, выполняет комплексную диагностику. Если обнаруживаются проблемы (кариес, пульпит и так далее), стоматолог выстраивает схему лечения и имплантации. Очень редко, но все-таки бывают ситуации, когда обнаруживаются противопоказания к имплантации.

Далее происходит хирургический этап процедуры, то есть удаление зуба и вживление импланта. После этого протокол позволяет сразу же или в течение трех дней установить коронку (или другую ортопедическую конструкцию) на имплант. Каждая процедура имплантации выстраивается индивидуально, и врач всегда разъясняет пациенту, сколько понадобится времени, и сколько раз придется посетить стоматологический кабинет

Основные преимущества экспресс-метода очевидны: пациент за короткое время восстанавливает зубной ряд, у него нет необходимости менять образ жизни, привычки и рацион питания, снижать деловую активность, испытывать дискомфорт от отсутствия удаленных зубов, подчеркнул собеседник «Мосленты».

«Импланты и коронки, которые сегодня используют стоматологи, отличаются прочностью и надежностью, они безопасны. Зубной ряд после восстановления выглядит максимально естественно и эстетично», — заключил он.

Ранее Минко призвал россиян не пытаться сэкономить на установке зубных накладок.