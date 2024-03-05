Врач объяснил, кому нужен углубленный онкоскриннинг

Проходить углубленное обследование на предмет злокачественных новообразований следует в том случае, если пациент относится к группе риска по конкретному заболеванию, рассказал РИАМО онколог Андрей Пылев. К примеру низкодозная компьютерная томография грудной клетки необходима только для курильщиков с большим стажем.

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Скрининг, то есть более углубленное обследование, стоит проходить, если вы входите в группу риска развития какого-либо заболевания. Например, если вы курильщик с внушительным стажем – более 15 лет, то вы в группе риска развития рака легкого, – сказал Пылев.

Он добавил, что пациентам с циррозом печени рекомендуется проходить обследования печени и контролировать маркер а-протеин. При этом нельзя игнорировать ежегодные обследования всего организма по основным параметрам. У мужчин и женщин они разные: гинеколог и маммография или УЗИ молочных желез — для женщин, уролог — для мужчин. А также гастро- и колоноскопия для мужчин и женщин старше 45 лет. Эти осмотры позволят выявить до 95% потенциальных проблем.