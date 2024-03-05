На маркетплейсах продают гормональный препарат как средство китайской медицины

По словам эксперта, в лекарстве в большом количестве содержится синтетический женский гормон левоноргестрел, который подавляет овуляцию на длительный срок.

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Ерофеева в беседе с «Коммерсантом» подчеркнула, что препарат опасен для женского здоровья. Сейчас по требованию Росздравнадзора его сняли с продажи Ozon и Wildberries. Однако на других площадках он все еще продается. Некоторые продавцы рекламируют его как женский презерватив, кто-то не указывает состав, надеясь, что покупателей привлечет упаковка с китайскими иероглифами.