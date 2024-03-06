Эксперты центра крови посоветовали сдавать анализы после зимнего периода

Зима в Москве — это продолжительный и сложный период, начинающийся обычно в ноябре и заканчивающийся не раньше марта. В это время жители региона сталкиваются с недостатком солнечного света, переменчивым климатом, сильными ветрами, со снегопадами и с недостаточным количеством солнечного витамина D.

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Эти условия приводят к снижению иммунитета, увеличению усталости и дефициту витаминов, отметили эксперты Центра крови Подмосковья в комментарии «Радио 1».

К концу зимнего сезона организм истощается, поэтому важно следить за уровнем железа и гемоглобина. Низкие показатели этих параметров могут маскироваться под симптомы сезонной усталости, но на самом деле могут иметь более глубокие причины.

Специалисты рекомендуют обратиться за консультацией и сдать анализы на железо и гемоглобин при появлении головокружения, слабости, шума в ушах, снижении работоспособности, раздражительности и апатии.

Врач Гуйдо рассказала, как укрепить иммунитет в начале весны. Эксперт объяснила, что делать это медикаментозно рекомендуется только при иммунодефиците.