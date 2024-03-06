Как и почему проявляется весеннее обострение

С началом весны люди становятся более эмоциональными, нервными и депрессивными. Так на склонных к подобным состояниям влияют погодные условия, температура, длина светового дня. Психолог из Новосибирска Алена Гаврилова рассказала о сезонном аффективном расстройстве, которое также могут называть весенним обострением и для которого характерны подобные симптомы.

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Сезонное аффективное расстройство – это разновидность депрессии, оно возникает эпизодически и, как считают эксперты, связано с недостатком солнечного света и увеличением выработки мелатонина. Депрессивное состояние больше свойственно осенне-зимнему периоду, но и весной люди сталкиваются с переменами в настроении, передает «Сиб.фм».

Гаврилова отмечает, что весеннего обострения нет в классификаторах болезней. Термином обозначают апатичное или любое другое эмоциональное отклонение весной, причиной этому может быть едва ли не все что угодно, ведь после зимы в организме происходит множество изменений.

Например, после зимы сокращается выработка гормона мелатонина, который регулирует сон и циркадные биоритмы, что приводит к бессонницам. Весной ускоряется метаболизм, что может привести к сбоям в работе организма при наличии физических или психических заболеваний. А еще весной случаются перепады температур, меняется давление.