Врач рассказал о связи родинок с онкологическими заболеваниями

Повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания, предупредил в беседе с NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относится к образованиям на коже.

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Родинки возникают из-за воздействия на кожу ультрафиолета, но это далеко не единственная причина. Стоит отметить, что существует риск перерождения старых родинок в меланому. Также нельзя исключать, что повреждения и травмы родинок приводят к раку. Есть различные виды воздействия, которые зависят от фона. Например, если наследуются определенные мутации, — заявил Черемушкин.

Врач отметил, что в Австралии и Техасе заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в «нашей полосе», поскольку на ее рост напрямую влияет солнце. Как отметил Черемушкин, с одной стороны, родинка — это злокачественная опухоль, которая тяжело поддается терапевтическим методам воздействия.