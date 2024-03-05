Малый вес при рождении и лишний вес в молодости влияют на риск диабета

Представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Венеции, исследование предоставляет обновленные данные о факторах, влияющих на вероятность появления диабета 2 типа среди мужчин. Исследование указывает, что комбинация низкого веса при рождении и наличия избыточного веса в юности значительно повышает шансы на появление диабета 2 типа до 59 лет, сообщает Центральная Служба Новостей.

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Анализ данных более 34 тысяч мужчин из Швеции выявил, что те, кто родились с весом меньше 2.5 кг и страдали от ожирения в возрасте 20 лет (с ИМТ выше 25 кг/м²), демонстрировали в десять раз более высокий риск появления диабета на раннем этапе, по сравнению с мужчинами, чей вес при рождении и в молодости был в пределах нормы.

Группа исследователей из Университета Гётеборга и Университетской больницы Салгренска также обнаружила, что у мужчин с низким весом при рождении, которые к 20 годам набрали лишний вес, был 27% шанс развития диабета 2 типа на ранних стадиях, в сравнении с 6% у тех, кто сохранял нормальный вес и в детстве, и в юности. Исследование подчеркивает важность контроля за весом в молодом возрасте у лиц, родившихся с недостаточным весом, как меру по снижению риска появления диабета 2 типа на 21%.