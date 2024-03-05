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Россиянам назвали два обязательных лекарства для аптечки в сезон аллергии

Аллерголог и иммунолог Ирина Манина назвала россиянам два обязательных лекарства для аптечки в сезон аллергии. Необходимые для аллергиков препараты она перечислила в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Россиянам назвали два обязательных лекарства для аптечки в сезон аллергии
© Lenta.ru

Препаратами первой помощи в сезон аллергий специалистка назвала адреналин и преднизолон.

«Я не говорю, что это всем нужно, но если действительно пациент уже с такими серьезными заболеваниями, эти препараты им прописывает доктор, и они должны быть в аптечке первой помощи», — отметила Манина.

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Медик добавила, что остальные необходимые для аптечки в сезон аллергии препараты для пациентов собираются индивидуально по назначению врача.

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