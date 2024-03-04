Врачи указали на «‎мусорную еду»‎, провоцирующую заболевания сердца и психики

Медики регулярно указывают на связь между употреблением ультрапереработанных продуктов и неблагоприятными последствиями для здоровья. Очередное исследование подтвердило, что люди, чей рацион основан на фастфуде, полуфабрикатах и газировке, имеют более высокие риски сразу по 32 показателям.

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Исследователи объединили результаты 45 метаанализов по этой теме, основанных на данных почти 10 миллионов человек, и сделали заключение, что так называемая "мусорная еда" примерно на 50% повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Тоже касается риска развития тревожности и других распространенных психических расстройств (рост на 48-53%).

Кроме того, на 22% при регулярном употреблении "мусорной еды" повышается риск развития депрессии, на 21% - смерти по любой причине, на 12% - диабета.

А вот доказательства связи с такими негативными последствиями, как заболевания желудочно-кишечного тракта, некоторые виды рака, повышенное содержанию жиров в крови, низкий уровень "хорошего холестерина", ученые посчитали недостаточными.

Комментируя исследование в своем Telegram-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова отметила, что его результаты внушают доверие.