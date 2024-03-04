Как избавиться от затяжного кашля после ОРВИ

Затянувшийся после перенесенного ОРВИ кашель — это естественный процесс, помогающий вывести из организма поврежденные клетки и остаточную мокроту. Однако переболевший человек может ускорить процесс восстановления, отмечает завотделением медицинской профилактики и общественного здоровья Видновской КБ, врач Зарема Тен. Она посоветовала заниматься дыхательной гимнастикой, а также добавить в рацион продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот.

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После ОРВИ кашель сохраняется в 90% случаев. Нормой считается 8-10 покашливаний в день. Причем важно в период восстановления не мерзнуть, так как в этом случае условно-патогенная микрофлора на слизистых может вновь активизироваться, подчеркнула врач.

При затяжном кашле нужно соблюдать режим труда и отдыха, спать не менее 7 часов в сутки и следить за питанием, подчеркнула Тен.

«Важно, чтобы в рационе присутствовало достаточное количество свежих овощей и фруктов, различных салатов, потому что в них содержатся микроэлементы и полезные витамины, которые помогут улучшить обменные процессы организма, а значит, восстановить его в более быстрые сроки», — добавила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Внутренний слой бронхов и поверхность альвеол «выстилается» жиросодержащим веществом сурфактант. Чтобы «напитать» его, нужны полиненасыщенные жирные кислоты и достаточное количество белка.

По мнению врача, при длительном кашле полезно заниматься дыхательной гимнастикой, чтобы улучшить подвижность мышц, эластичность бронхов и аэрацию легких. Так, можно надувать воздушные шары и пускать пузыри в стакане с водой через трубочку. Тен также посоветовала гулять на свежем воздухе хотя бы полчаса-час в день.

При этом если кашель наблюдается слишком долго и при этом есть дополнительные симптомы и дискомфорт, то нужно показаться врачу, добавила врач.

«Возможно, возникли какие-то вторичные осложнения, которые лучше не лечить самостоятельно, а обратиться к доктору», — заключила она.